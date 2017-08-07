Алексей Юфкин из Мордовии выиграл золото чемпионата России по тяжелой атлетике

Мордовский атлет Алексей Юфкин стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике, который прошел в Чебоксарах.

Как сообщает КСШОР по РМ, выступая в весовой категории до 85 кг, спортсмен набрал в сумме 347 кг (рывок – 154 кг, толчок – 193 кг). Второе место занял Виктор Гетц из Краснодара, третьим стал представитель Санкт-Петербурга и Москвы Георгий Сидаков.

Ранее серебряным призером чемпионата России стала еще одна представительница Мордовии Наталья Гришина.

Как сообщалось ранее, четверо легкоатлетов из Мордовии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне. Это Александр Меньков (прыжки в длину), Сергей Литвинов (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба 20 км), Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба 20 км).

Источник: КСШОР РМ