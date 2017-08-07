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Алексей Юфкин из Мордовии выиграл золото чемпионата России по тяжелой атлетике

Алексей Юфкин из Мордовии выиграл золото чемпионата России по тяжелой атлетике

Мордовский атлет Алексей Юфкин стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике, который прошел в Чебоксарах.

Как сообщает КСШОР по РМ, выступая в весовой категории до 85 кг, спортсмен набрал в сумме 347 кг (рывок – 154 кг, толчок – 193 кг). Второе место занял Виктор Гетц из Краснодара, третьим стал представитель Санкт-Петербурга и Москвы Георгий Сидаков.

Ранее серебряным призером чемпионата России стала еще одна представительница Мордовии Наталья Гришина.

Как сообщалось ранее, четверо легкоатлетов из Мордовии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне. Это Александр Меньков (прыжки в длину), Сергей Литвинов (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба 20 км), Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба 20 км).


Источник: КСШОР РМ