Названы новые данные о количестве пострадавших от укусов клещей в Мордовии

В Мордовии количество пострадавших от укусов клещей уже составляет 331 человек, из них 126 – дети.

Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, на сегодняшний день зафиксировано 4 случая заражения клещевым боррелиозом. Все заболевшие старше 14 лет.

На вирусоформность специалисты исследовали 409 клещей, 104 - снятых с людей и 300 - из объектов окружающей среды.

Как сообщалось ранее, при диспансеризации детей-сирот в Мордовии выявлены существенные нарушения. Значительное количество ребят не прошли медицинского осмотра.

С начала года из 23 детей, проживающих в приемных семьях, медобследование прошли 10 детей, а из 44 ребят, находящихся под опекой, были охвачены диспансеризацией только 22 ребенка.

Источник: Роспотребнадзор по РМ