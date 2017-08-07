В Мордовии 19-летний парень оставил ребенка без велосипеда

Житель Зубово-Полянского района Мордовии был задержан за кражу велосипеда. Жертвой бессердечного преступника стал ребенок.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, девочка ехала к речке, по пути у велосипеда слетела цепь, и она побежала домой звать на помощь отца. В это время проходивший мимо 19-летний молодой человек забрал технику и скрылся.

Когда девочка и ее отец вернулись на место ЧП и не обнаружили там велосипеда, то сразу обратились в полицию. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе Мордовии полиция по "горячим следам" раскрыла кражу велосипеда у местной жительницы. Двухколесный транспорт угнал 21-летний гражданин.

Источник: 13.мвд.рф