В Мордовии мопедист попал в больницу после падения в канаву

В Лямбирском районе Мордовии в ДТП попал водитель мопеда.

По данным республиканского МЧС, авария произошла на 3-м км грунтовой автодороги д. Монастырская - с. Скрябино. Как выяснилось, водитель двухколесного транспортного средства не справился с управлением и вылетел в канаву.

С травмами его доставили в лечебное учреждение. Состояние водителя на данный момент неизвестно. Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Инсарского района Мордовии был задержан за кражу мопеда. Как пояснил угонщик, транспортное средство ему понадобилось, чтобы поехать к своей подруге.

Источник: 13.mchs.gov.ru