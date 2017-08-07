Ярмарка меда в Саранске прошла «на ура»

В Саранске с размахом прошла ярмарка меда. В рамках традиционного мероприятия жители и гости города с удовольствием лакомились сладким угощением. Помимо меда различных сортов на ярмарке можно было приобрести прополис, воск, пыльцу и другие продукты пчеловодства. Цены и ассортимент радовали абсолютно всех.

Ярмарку меда посетил и глава администрации Саранска Петр Тултаев. Он пообщался с пчеловодами и лично оценил качество продукции. Все увиденное и услышанное полностью устроило Тултаева.

Как сообщалось ранее, в День железнодорожника в Рузаевку прибыла легендарная «лебедянка». 6 августа паровоз на станции города на несколько часов превратился в экзотический ресторан.

Источник: izvmor.ru