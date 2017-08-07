В Саранске богатыри покажут шоу по силовому экстриму

В Саранске в ближайшую пятницу, 11 августа, пройдет шоу мордовских богатырей по силовому экстриму. В пресс-службе Минспорта РМ сообщили, что участниками мероприятия станут мастера спорта по силовому троеборью. В программе: буксировка автомобиля, кантовка колеса, плечевая эстафета и многое другое.

Показательное выступление пауэрлифтеров пройдет в спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике на ул. Победы. Посмотреть на силачей смогут все желающие. Вход свободный. Мероприятие начнется в 11:30.

Как сообщалось ранее, мордовский легкоатлет Александр Меньков занял 4-е место на чемпионате мира в Лондоне в прыжках в длину. Напомним, Меньков, как и другие российские атлеты, выступал под нейтральным флагом.

Источник: Минспорта РМ