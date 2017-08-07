Жители Мордовии 7 августа полюбуются на затмение луны

Сегодня вечером, 7 августа, жители Мордовии смогут наблюдать лунное затмение. Его будет видно из всех регионов РФ, за исключением Чукотки и Камчатки.

Луна проследует через северную часть тени земли, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

Затмение пройдет с 20:24 до 22:19 по Москве и достигнет максимальной стадии в 21:20 мск. Рекомендуем не пропустить сие редкое и завораживающее природное явление.

Как сообщалось ранее, в Саранске в ближайшую пятницу, 11 августа, пройдет шоу мордовских богатырей по силовому экстриму. Участниками мероприятия станут мастера спорта по силовому троеборью.

Источник: izvmor.ru