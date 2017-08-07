На дороги Саранска нанесут огромные надписи «ШКОЛА»

На дорогах Саранска к новому учебному году появятся надписи «ШКОЛА», выполненные огромными буквами. Об этом на очередном утреннем совещании в городской администрации заявил глава Саранска Петр Тултаев.

Обновление дорожной разметки, прежде всего в районах близких к детским образовательным учреждениям, должно завершиться к 25-26 августа. Принятые меры дополнительно напомнят автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим около учебных заведений, а ученикам напомнят, что пешеходы также в ответе за правила дорожного движения.

Как сообщалось ранее, в Саранске в ближайшую пятницу, 11 августа, пройдет шоу мордовских богатырей по силовому экстриму. Участниками мероприятия станут мастера спорта по силовому троеборью.

Источник: adm-saransk.ru