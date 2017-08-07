Двое водителей мопедов пострадали в Мордовии за выходные

За минувшие выходные в Мордовии произошло два ДТП с участием скутеристов. Об одном из них мы уже сообщали ранее. На дороге Ковылкино – Ст. Рябка нетрезвый 21-летний молодой человек не совладал со скутером марки «Атлант» и слетел с дороги. Юноша получил травмы и был доставлен в больницу.

Как оказалось, не только этот парень стал «счастливчиком». По информации республиканской ГИБДД, в Лямбирском районе в аналогичное ДТП попал трезвый пенсионер 1955 г.р. Мужчина также управлял мопедом «Атлант». Ему потребовалось амбулаторное лечение.

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Источник: gibdd.ru/r/13