В селах Саранска чистая вода из кранов потечет к концу сентября

В селах г.о. Саранск продолжаются работы по строительству водопроводов. Однако мэр столицы Мордовии Петр Тултаев считает, что они должны вестись активнее. К концу сентября-началу октября из кранов селян должна пойти чистая водопроводная вода.

«Мы обещали это сделать и свое обещание выполним», - заверил мэр Саранска.

В ближайшее время Тултаев встретится с жителями каждого из сел городского округа и вместе с другими сотрудниками администрации и представителями коммунальных организаций расскажет о ходе выполнения строительных работ.

Как сообщалось ранее, в Саранске в ближайшую пятницу, 11 августа, пройдет шоу мордовских богатырей по силовому экстриму. Участниками мероприятия станут мастера спорта по силовому троеборью.

Источник: adm-saransk.ru