Автобус №7 будет останавливаться в Луховке

Жители поселка Луховка, которые с нетерпением ждали появления в их населенном пункте автобусной остановки, теперь не могут использовать павильон по назначению. Автобус №7 не останавливается на новом остановочном пункте, о чем местные жители сообщили в администрацию Саранска.

Городские власти намерены разобраться со сложившейся ситуацией и заставить автобус забирать людей с этой остановки. О результатах операции будет доложено главе Саранска Петру Тултаеву.

Как сообщалось ранее, на дорогах Саранска к новому учебному году появятся надписи «ШКОЛА», выполненные огромными буквами. Об этом на очередном утреннем совещании в городской администрации заявил глава Саранска Петр Тултаев.

Обновление дорожной разметки прежде всего в районах, близких к детским образовательным учреждениям, должно завершиться к 25-26 августа.

Источник: izvmor.ru