В Мордовии автоледи на "Хюндай" врезалась в "десятку": пострадали два человека

В Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, автоледи на "Хюндай Гетц" нарушила правила и врезалась в вазовскую "десятку".

В результате виновница получила ушибы, а пассажир отечественного авто был доставлен в больницу. Там ему оказали помощь и назначили домашнее лечение.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, очередной житель Саранска попал под колеса автомобиля. На улице Коммунистическая безработный на "LADA XRAY" сбил 21-летнего молодого человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил ушибы и был доставлен в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13