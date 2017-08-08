В Мордовии просят откликнуться свидетелей ДТП в Ромоданово

Правоохранители Мордовии разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 5 августа в 00:30 на улице Пионерская в поселке Ромоданово. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, неизвестный водитель сбил пешехода, после чего уехал с места аварии. Пострадавший 1992 г.р. самостоятельно обратился в больницу.

"Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии обращаются ко всем, кому что-либо известно о ДТП, с просьбой позвонить телефону: 24-64-09 или 002", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Автоледи на "Хюндай Гетц" нарушила правила и врезалась в вазовскую "десятку".

Источник: 13.мвд.рф