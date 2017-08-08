Из саранских дворов уберут аварийные автомобили

Во дворах Саранска сплошь и рядом можно увидеть покореженные после ДТП автомобили. Они не только портят эстетический вид города, но и внушают опасения местным жителям. Особенно это актуально сейчас, когда граждане напуганы угрозами терактов.

В частности, неприглядное авто портит настроение жителям частного сектора по ул. Косарева. С просьбой убрать аварийную машину горожане обратились в мэрию. Глава Саранска Петр Тултаев потребовал разобраться с ситуацией и избавиться от всех подобных объектов по городу.

Как сообщалось ранее, сотрудники администрации Саранска в течение месяца будут ездить на общественном транспорте города. Об этом сообщил мэр Саранска Петр Тултаев, подчеркнув, что именно таким способом чиновники смогут проверить качество оказываемых услуг.

Источник: izvmor.ru