В Ромоданово горел строящийся магазин

На улице Привокзальной в Ромоданово произошел пожар. В доме №18 вспыхнул строящийся магазин на общей площади 70 кв.м. Как сообщили в МЧС Мордовии, в результате пожара пострадавших нет.

Причина ЧП на данный момент устанавливается. Также подсчитывается сумма убытков.

Как сообщалось ранее, в селе Татарская Пишля Рузаевского района произошел пожар в частном доме. Постройка повреждена огнем на площади 50 кв.м.

В результате сильные ожоги ног получил 42-летний хозяин дома.

А еще ранее смертельный пожар произошел в селе Шишкеево Рузаевского района. Когда пожарные прибыли на место вызова, жилое строение было сильно задымлено, в одной из комнат горел пол и спальные принадлежности.

Источник: 13.mchs.gov.ru