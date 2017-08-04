Жители села в Рузаевском районе чуть не сгорели в своем доме

В селе Татарская Пишля Рузаевского района произошел пожар в частном доме. Как сообщили в МЧС Мордовии, постройка повреждена огнем на площади 50 кв.м.

В результате сильные ожоги ног получил 42-летний хозяин дома. Его 39-летняя супруга пострадала меньше — у нее обожжена левая нога.

Причина ЧП на данный момент не сообщается. Ведется проверка.

Ранее стала известна предварительная причина смертельного пожара, который произошел в Мордовии. Напомним, инцидент случился в селе Шишкеево Рузаевского района.

Когда пожарные прибыли на место вызова, жилое строение было сильно задымлено, в одной из комнат горел пол и спальные принадлежности.

Источник: 13.mchs.gov.ru