Смертельный пожар в Рузаевском районе произошел из-за неосторожности при курении

Стала известна предварительная причина смертельного пожара, который произошел в Мордовии. Напомним, инцидент случился в селе Шишкеево Рузаевского района.

Как проинформировали в пресс-службе МЧС по РМ, сообщение поступило на пульт дежурного в 14:08. Когда пожарные прибыли на место вызова, жилое строение было сильно задымлено, в одной из комнат горел пол и спальные принадлежности.

Спасатели проникли внутрь и нашли в зале на диване мужчину. Он уже не подавал признаков жизни. Так что помочь ему никто не смог.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло возгорание в многоквартирном доме. Инцидент случился рано утром 23 июля в одной из квартир по адресу Ульянова, д. 22а.

Источник: 13.mchs.gov.ru