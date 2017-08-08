В Саранске определили ряд дорог, которые нужно ремонтировать вне очереди

Мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировал районы города и составил список дорог, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. В Ленинском районе таковых объектов 71, в Октябрьском - 68, в Пролетарском – 56.

"На этой неделе продолжим обходы. Уже должны начаться работы. Там – непаханое поле. В августе, сентябре должны активно работать. На октябрь нечего надеяться, мы не знаем, какая погода будет и позволит ли нам она продолжать благоустройство. Стыдно людям в глаза смотреть", - сказал градоначальник.

Ранее Тултаев сообщил, что все работы по благоустройству дворов в столице региона-13 завершат к сентябрю.

Источник: izvmor.ru