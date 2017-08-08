Состоялось представление нового замначальника МЧС Мордовии

Новым заместителем начальника МЧС Мордовии стал подполковник Юрий Белоуско. Он будет отвечать за защиту, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Представление провел начальник МЧС Мордовии генерал-майор внутренней службы Андрей Наумов.

Юрий Белоуско направлен в Мордовию после обучения в Академии гражданской защиты МЧС России. Ранее он проходил службу в ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Как сообщалось ранее, представительница МЧС Мордовии Людмила Кирдяшова стала обладательницей двух золотых медалей на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на Кубок "Дружбы" и приз "Золотая штурмовка".

Источник: 13.mchs.gov.ru