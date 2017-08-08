Осужденному мордовской колонии прислали два смартфона, спрятанные в плавленом сыре

Жительница Новороссийска попыталась доставить в колонию Мордовии запрещенные предметы. Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, в ИК-5 пришла посылка. При ее досмотре сотрудники учреждения обнаружили два смартфона, замаскированные в упаковке с плавленым сыром.

Посылка предназначалась мужчине, который осужден на 11 лет тюрьмы.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, жительница Мордовии попыталась провезти в одну из местных колоний наркотики для мужа, который отбывает наказание за грабеж.

При личном досмотре гражданки был найден сверток, спрятанный ухищренным способом в теле у находчивой дамы.

Источник: 13.fsin.su