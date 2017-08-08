В Кочкуровском районе пытались уточнить судьбу солдата

В Кочкуровском районе была организована Вахта Памяти и акция "Уточни судьбу солдата". Мероприятия были посвящены дню района. Активисты подходили к людям и узнавали о родственниках, погибших или пропавших в годы войны, чтобы установить места их захоронения, найти сведения о подвигах и наградах.

Напомним, Кочкуровскому району исполнилось 89 лет. Празднование дня рождения района состоялось на Советской площади районного центра. Всех гостей ждала масса увеселительных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в Мемориальном музее Саранска 22 июня пройдет день открытых дверей "Память сердца".

Источник: izvmor.ru