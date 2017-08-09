В Саранске на 8 улицах проведут ямочный ремонт дорог

В Саранске продолжается ямочный ремонт дорог. В сентябре работы будут проведены еще на нескольких улицах.

В частности предстоит обновить более 7,5 тысяч квадратных метров покрытия. Отремонтироваы будут участки на улицах Революционная, Анны Лусс, Большевистская, Богдана Хмельницкого, Гожувская, Сущинского, Чапаева и Чернышевского.

Все работы должны быть завершены к 30 сентября, значится на сайте госзакупок.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировал районы города и составил список дорог, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. В Ленинском районе таковых объектов 71, в Октябрьском - 68, в Пролетарском – 56.

Источник: izvmor.ru