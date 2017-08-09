В Мордовии опрокинулся "УАЗ": пострадали два человека

В Ковылкинском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, на дороге "Рузаевка-Ковылкино-Торбеево" водитель внедорожника "УАЗ" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали двое. Вероятно, одним из пострадавших был водитель, вторым – его пассажир, однако в ГИБДД точных сведений не предоставили. Состояние пострадавших также неизвестно.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Автоледи на "Хюндай Гетц" нарушила правила и врезалась в вазовскую "десятку".

Источник: gibdd.ru/r/13