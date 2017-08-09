Вместимость "Мордовия Арены" будет меньше изначально запланированной

Вместимость нового стадиона "Мордовия Арена", который строится в Саранске, будет уменьшена по сравнению с изначально заявленной. Как сообщает ТАСС, ранее предполагалось, что на красавце-стадионе смогут одновременно присутствовать 44 695 человек. Теперь эта цифра уменьшена до 44 149 человек.

Напомним, Мордовия примет четыре матча мундиаля. В настоящее время в регионе строятся объекты инфраструктуры, которыми будут пользоваться гости ЧМ-2018.

Как сообщалось ранее, жители Саранска вносят свои квартиры и дома в реестр жилых помещений, которые будут сдаваться в аренду гостям футбольного ЧМ-2018. На сегодняшний день в реестре уже есть 134 помещения.

Самыми популярными для сдачи жилья в аренду остаются однокомнатные квартиры – их 89.

Источник: ТАСС