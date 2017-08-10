Житель Мордовии отличился в Подмосковье, украв сотовые телефоны

В Московской области местная жительница подала заявление в полицию, сообщив, что из комнаты общежития в деревне Юрлово пропали сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления вскоре был задержан выходец из Мордовии - 26-летний парень. За совершение преступления ему грозит до 5 лет колонии. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска лишилась 11 тысяч рублей из-за действий мошенников. О своей проблеме дама сообщила в местную полицию.

Гражданка нашла интернет-сайт по продаже домашней техники, где заказала холодильник и внесла предоплату в размере 100%.