Приставы Мордовии взыскали 1,5 млрд рублей за 6 месяцев 2017 года

Судебные приставы Мордовии добросовестно исполняют свою работу на протяжении всего 2017 года. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РМ, за первые 6 месяцев текущего года с должников было взыскано 1,5 млрд рублей. Эта сумма на 400 млн рублей больше, чем показатели аналогичного периода 2016 года.

Сумма взысканных налогов составила 404 млн 287 тыс. рублей, а 52 млн 337 тыс. рублей ушло в бюджет РФ.

Как сообщалось ранее, судебные приставы Мордовии взыскали большой долг с 55-летнего жителя республики. Мужчина не хотел платить алименты, предпочтя переложить все заботы о ребенке на мать.

Источник: УФССП по РМ