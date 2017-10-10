В ДТП с участием трех машин в Саранске пострадали 5 человек

На улице Старопосадской в Саранске в минувшую субботу произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель "Дэу Нексия" въехал в "Ладу Калину", которая стояла на проезжей части. От удара "Нексия" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Рено Логан"из службы такси.

В ДТП пострадали трое пассажиров такси, в том числе 10-летняя девочка. Водители "Дэу" и "Рено" также обращались за медицинской помощью.

На данный момент известно, что водитель "Калины" был пьян.

Как сообщалось ранее, на 19-м километре трассы Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: gibdd.ru/r/13