На центральной набережной Саранска прекратятся ночные дискотеки

На очередном совещании в администрации Саранска Петр Тултаев заявил, что ночные дискотеки, которые самовольно устраивали собственники машин, оборудованные мощными акустическими системами, должны прекратиться.

По словам градоначальника, Набережная Саранки предназначена для пеших прогулок людей, а не заездов машин и ночных спевок.

Тултаев призвал стражей порядка внимательнее отнестись к ситуации с ночным шумом на набережной и установить там особые знаки, напоминающие о правилах поведения.

Ранее сообщалось, что в саранском инклюзивном парке появятся зона барбекю и пляж со спортивными площадками.

Источник: izvmor.ru