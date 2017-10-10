В ГИБДД Мордовии рассказали подробности ДТП на Лодыгина в Саранске

В ГИБДД Мордовии рассказали подробности ночного ДТП, случившееся на пересечении улиц Лодыгина и Александровского шоссе в ночь на 8 октября.

Напротив здания №19 вазовская "девяносто девятая" врезалась сперва в бордюр, а потом в световую опору. Виновник инцидента сбежал с места ДТП. В клинику с различными травмами угодил 22-летний житель Лямбирского района, еще одному пассажиру назначено лечение на дому. Прежде представители МЧС заявили, что в данной аварии пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Саранске за выходные под колеса автомобилей попали два пешехода.

Источник: izvmor.ru