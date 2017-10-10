В Саранске должники по квартплате получат "черные метки"

Красные квитанции, которые уже не первый год в Саранске применяются как воспитательная мера воздействия на неплательщиков за коммунальные услуги, должны почернеть.

О данном стало известно в ходе очередного совещания в Администрации Саранска. Дело в том, что красный цвет уже не оказывает должного влияния.

В Администрации Саранска пришли к заключению, что цвет платежек обязан измениться. Устрашающе на неплательщиков, согласно мнению многих, будет влиять черный цвет бланков.

Ранее сообщалось, что Петр Тултаев разрешил дать отопление в администрации Саранска. Отныне работники администрации могут не сидеть на работе в теплых носках и верхней одежде.

Источник: izvmor.ru