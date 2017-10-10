В поселке Ялга водитель "Газели" спровоцировал ДТП с участием двух иномарок

В поселке Ялга произошла авария, виновником которой стал водитель "Газели". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, неустановленный водитель врезался в припаркованный "Мицубиси Лансер", который отбросило на стоявшую рядом "Мазду 6".

Водитель "Газели" предпочел скрыться с места ЧП. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка "Лансера". Ей оказали помощь на месте.

Водитель "Газели" объявлен в розыск.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Старопосадской в Саранске в минувшую субботу произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель "Дэу Нексия" въехал в "Ладу Калину", которая стояла на проезжей части. От удара "Нексия" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Рено Логан" из службы такси.

Источник: gibdd.ru/r/13