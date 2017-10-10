ДТП с участием "БМВ" и "Опеля" произошло на улице Осипенко в Саранске

На улице Осипенко в Саранске произошло столкновение двух иномарок. По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить "БМВ" и "Опель". В результате ДТП обе машины получили сильные механические повреждения

На место происшествия прибыли врачи "Скорой помощи". В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Как сообщалось ранее, на улице Старопосадской в Саранске в минувшую субботу произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель "Дэу Нексия" въехал в "Ладу Калину", которая стояла на проезжей части. От удара "Нексия" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Рено Логан"из службы такси.

Источник: Соцсети