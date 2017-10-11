"Гранта" с мордовскими номерами попала в ДТП в Самарской области, погиб молодой человек

В Самаре произошло смертельное ДТП, одним из участников которого стал автомобиль с мордовскими номерами. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, трагедия произошла на Московском шоссе, где столкнулись "Газель" и "Лада Гранта". У фургона от удара оторвало будку.

К сожалению, не обошлось без жертв. В аварии погиб 20-летний юноша, ехавший на пассажирском сиденье в легковом автомобиле. Водитель "Гранты" с номерами региона-13 был срочно доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Старопосадской в Саранске в минувшую субботу произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель "Дэу-Нексия" въехал в "Ладу Калину", которая стояла на проезжей части. От удара "Нексия" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Рено-Логан"из службы такси.

Источник: 63.мвд.рф