В результате ДТП в Ромоданово пострадали трое

В райцентре Ромоданово, что в Мордовии, произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент случился 9 октября на перекрестке улиц Садовая и Полежаева. Там столкнулись два автомобиля, марки которых не сообщаются.

В результате аварии пострадали три человека, всем им понадобилась помощь врачей. Состояние пострадавших на данный момент неизвестно.

Ведется проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Старопосадской в Саранске в минувшую субботу произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель "Дэу Нексия" въехал в "Ладу Калину", которая стояла на проезжей части. От удара "Нексия" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Рено Логан"из службы такси.

Источник: 13.mchs.gov.ru