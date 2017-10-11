Житель Рузаевки попался полицейским с наркотиками

Сотрудники полиции Мордовии задержали 32-летнего жителя Рузаевки.

При личном досмотре у задержанного мужчины правоохранители выявили синтетический наркотик весом 0,73 грамма. Позже представители полиции выяснили, что отраву он купил через Интернет для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жителя Саранска будут судить за убийство соседа во время пьянки.

Также стало известно о том, что под суд отправятся налетчики на почту в Мордовии. Следователи закончили расследование в отношении 4-х жителей Самарской области и Мордовии.

Источник: izvmor.ru