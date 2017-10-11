Картежник из Мордовии сядет в тюрьму за нападение с ножом на кассира

Суд Мордовии вынес приговор картежнику, обвиняемому в нападении с ножом на кассира.

Представители республиканского МВД рассказали, что 15 февраля этого года молодой человек совершил нападение с ножом на продавца и утащил из кассы свыше 12 тысяч рублей. Молодой человек целиком признал свою вину, объяснив собственные действия непогашенным карточным долгом.

Суд приговорил правонарушителя к 3,5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что жителя Саранска будут судить за убийство соседа во время пьянки. Преступление было совершено 27 июля, когда 63-летний подозреваемый выпивал в компании приятеля, проживающего рядом.

Источник: izvmor.ru