Под Саранском пьяный водитель "Рено" протаранил "Шевроле" - пострадала девушка

В пригороде Саранска произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, пьяный автомобилист на "Рено-Колеос" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в припаркованный "Шевроле-Орландо".

В аварии пострадала 22-летняя пассажирка "Рено". Ее госпитализировали с травмами. На виновника ДТП составлен административный протокол.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 10 октября в Саранске на улице Коваленко автоледи на "Фольксвагене" сбила велосипедиста, переезжавшего проезжую часть по "зебре" на зеленый сигнал светофора, и скрылась с места ДТП.

Источник: gibdd.ru/r/13