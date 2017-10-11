В Саранске автоледи сбила велосипедиста на "зебре" и уехала

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Коваленко, где автоледи на "Фольксвагене" сбила велосипедиста, переезжавшего проезжую часть по "зебре" на зеленый сигнал светофора, и скрылась с места ДТП.

В результате аварии пострадавший велосипедист был доставлен в больницу с незначительными травмами.

Вскоре дорожные инспекторы задержали виновницу, на нее составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что "Гранта" с мордовскими номерами попала в ДТП в Самарской области, погиб молодой человек.

Также стало известно о том, что в поселке Ялга водитель "Газели" спровоцировал ДТП с участием двух иномарок.

Источник: izvmor.ru