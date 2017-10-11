В Мордовии обнаружили тело пропавшего рыбака из Нижегородской области

В Мордовии обнаружено тело рыбака из Нижегородской области. Как стало известно, 6 октября 37-летний Роман Поздов уехал на рыбалку в направлении деревни Пурдошки Республики Мордовия. Гражданин передвигался на иномарке "Рено-Дастер". С тех пор его судьба оставалась неизвестной.

В итоге тело мужчины найдено в салоне утонувшего в водоеме автомобиля. Подробности трагедии выясняются.

Как сообщалось ранее, полицейские Мордовии разыскивают двух подростков, которые пропали вечером 12 сентября. 16-летняя Яна Королькова и 17-летний Максим Колесник ушли из дома в Севастополе и с тех пор их судьба остается неизвестной.

Источник: izvmor.ru