В Саранске задержан гражданин Украины, сбывавший наркотики

В Саранске арестовали гражданина Украины, подозреваемого в сбыте наркотиков. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, 30-летний Артем Тракинский был задержан 6 октября на улице Титова. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты пакеты с неизвестным веществом в количестве 31 штуки. Экспертиза показала, что это наркотики общей массой 22,53 грамма.

Как рассказал задержанный украинец, наркотики он хранил с целью дальнейшего сбыта при помощи "закладок". Пока что наркодилера заключили под стражу до 6 декабря этого года.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Мордовии задержали 32-летнего жителя Рузаевки, у которого при себе была "синтетика".

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru