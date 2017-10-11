Мошенники "разводят" мужчин из Мордовии, предлагая заработать на оказании секс-услуг

Жителей Мордовии пытаются подловить на новом виде мошенничества. В жертвы неизвестные аферисты выбирают исключительно мужчин.

Представителям сильного пола в социальных сетях приходят сообщения с предложением оказывать интимные услуги за деньги женщинам в Саранске и республике. Чтобы получить первую клиентку, достаточно отправить небольшую сумму (400 рублей) на qiwi-кошелек.

Если мужчина ведется на обман и отправляет деньги, его добавляют в "черный список", а аккаунт организатора удаляется.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии поймала двух мошенников, которые наживались на беспомощном пенсионере.

Источник: izvmor.ru