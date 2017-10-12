В рамках операции "Мак-2017" в Мордовии изъяли 13,5 кг наркотиков

В Мордовии прошла операция "Мак-2017". В рамках мероприятия полицейские изъяли 13,5 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Из них 2,3 кг марихуаны, 5,5 кг маковой соломы, 4,3 кг конопли и 42 гр гашиша.

Кроме того, стражи порядка уничтожили 40 очагов произрастания дикорастущей конопли и мака на площади более 60 квадратных метров. Раскрыто 234 наркопреступления, задержано 149 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Мордовии задержали 32-летнего жителя Рузаевки, у которого при себе была "синтетика".

Источник: 13.мвд.рф