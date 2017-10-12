В Мордовии на пожаре сгорел человек

Вечером 10 октября в Мордовии произошел пожар, который унес жизнь человека. Трагедия случилась в доме №3 по улице Кирова в Ромоданово. Там загорелся частный дом, передает пресс-служба МЧС по РМ.

Подробности инцидента неизвестны. Личность жертвы не раскрывается.

Как сообщалось ранее, огнеборцы отстояли здание Госсобрания Мордовии. Сообщение о возгорании поступило ночью. Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, на 3 этаже сооружения наблюдалось сильное задымление.

В результате выяснилось, что очаг возгорания находится в помещении, где располагается сервер.

Источник: 13.mchs.gov.ru