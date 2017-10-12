Житель Саранска, получивший серьезные травмы в ДТП, сбежал из больницы

Житель Саранска, попавший после ДТП в больницу с черепно-мозговой травмой, сбежал от врачей. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 53-летний мужчина попал под колеса вазовской "четырнадцатой" на улице Победы. Его доставили в клинику в тяжелом состоянии, однако пострадавший ушел прямо из приемного покоя.

Отмечается, что пациент был сильно пьян. Вероятно, по этой причине он и не ощущал последствий ДТП.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, 10 октября в Саранске на улице Коваленко автоледи на "Фольксвагене" сбила велосипедиста, переезжавшего проезжую часть по "зебре" на зеленый сигнал светофора, и скрылась с места ДТП.

Источник: gibdd.ru/r/13