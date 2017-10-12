Житель Ромоданово сгорел в доме из-за непотушенной сигареты

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел в Ромоданово и унес жизнь человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, сообщение поступило в районную ЕДДС вечером 10 октября, в 22:40. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, огонь внутри дома полыхал вовсю.

В ходе тушения огнеборцы обнаружили в комнате тело мужчины. Погибшим оказался 54-летний хозяин дома. Как рассказали соседи, погибший вел нетрезвый образ жизни и жил один. По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Как сообщалось ранее, огнеборцы отстояли здание Госсобрания Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru