За сутки в Саранске сбили двух пешеходов

В течение суток с 10 по 11 октября в Саранске сбили двух пешеходов. Первый инцидент произошел на Лямбирском шоссе, где мужчина выбежал на дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто. Пострадавший получил перелом ноги и был доставлен в реанимацию.

Второй случай произошел на улице Коммунистическая. 20-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте и также угодила под колеса. Пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами, госпитализация ей не потребовалась.

По всем фактам проводятся проверки, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Как сообщалось ранее, 10 октября в Саранске на улице Коваленко автоледи на "Фольксвагене" сбила велосипедиста, переезжавшего проезжую часть по "зебре" на зеленый сигнал светофора, и скрылась с места ДТП.

Источник: gibdd.ru/r/13