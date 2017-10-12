В Рузаевке строят первый частный фитнес-центр за 25 млн рублей

Частный фитнес-центр вскоре появится в Рузаевке. Он станет первым подобным заведением в районе. Строительство комплекса на въезде в город уже завершается.

Об этом на брифинге, посвященном образованию территории опережающего социально-экономического развития в Рузаевском районе, рассказал первый заместитель председателя Правительства Мордовии Владимир Мазов. Общая стоимость проекта – 20-25 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в Татарско-Пишлинском сельском поселении Рузаевского района республики состоялось важное событие – торжественное открытие стадиона с искусственным покрытием. Увидеть новейший спортивный объект собралось немалое количество зрителей.

Источник: izvmor.ru