Мэрия Саранска: Самый высокий надой молока в ФГУП "1 Мая"

В Саранске стали лучше доиться коровы.

В мэрии Саранска сообщили, что в сельскохозяйственных фирмах Октябрьского района города продуктивность коров за 9 месяцев текущего года увеличилась по отношению к подобному периоду минувшего года на 201 кг (104%) и составила 5 808 килограмм. В среднем по республике молочная продуктивность составила 4620 килограмм.

Самый высокий надой молока в ФГУП "1 Мая" - на одну голову в этом хозяйстве надоили 6725 килограмм.

Ранее сообщалось, что мордовская продуктовая корзина – одна из самых дешевых в России. Минимальный набор продуктов составил 3100,4 рубля, что ниже общероссийской цены на 628,7 рублей.

Источник: izvmor.ru