В Саранске нашли череп мужчины

В Саранске полиция пытается идентифицировать личность неизвестного мужчины, череп которого нашли на обочине дороги вблизи жилищного комплекса "Ветеран". Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, приметы человека следующие: возраст 55-65 лет, на черепе имеется перелом глазничной части справа. Гражданин умер около года назад.

"При наличии какой-либо информации позвоните по телефонам: 8 (8342) 29-77-44, 76-08-80 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска бросила все силы на поиски педофила, который на днях напал на 15-летнюю девочку. Преступление было совершено в одной из многоэтажек в Пролетарском районе.

Источник: 13.мвд.рф