Житель Саранска во время пьянки порезал приятеля из-за пустяка

Житель Саранска попал в республиканскую клиническую больницу с раной живота. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, травмы 30-летнему мужчине нанес его 43-летний приятель.

Выяснилось, что товарищи вместе распивали спиртное и вскоре поссорились из-за пустяка. Тогда старший собутыльник взялся за оружие. Раненый сам вышел из дома, где случайные прохожие вызвали ему "скорую помощь".

Подозреваемый был задержан полицейскими у себя дома. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в ночь с 6 на 7 октября в Саранске было совершено жестокое изнасилование. Преступление произошло в одной из квартир дома на улице Веселовского.

Источник: 13.мвд.рф